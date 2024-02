'Enem dos Concursos': prazo para o pagamento da taxa termina hoje (16)

Os candidatos que vão participar do Concurso Público Nacional Unificado têm até hoje (16) para pagar a taxa de inscrição.

O "Enem dos Concursos", como tem sido chamado, reúne 6.640 vagas em 21 órgãos federais.

As inscrições para participar do concurso terminaram no dia 9 de fevereiro. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, 2,65 milhões de pessoas se inscreveram para as provas.

O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code (mais informações).

O valor é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Para quem teve a solicitação negada para a isenção da taxa, o prazo para o pagamento da guia também termina nesta sexta.

O que você precisa saber sobre o Concurso Nacional Unificado

Os candidatos poderão se inscrever por oito blocos temáticos. Eles foram divididos conforme a lista a seguir (clique no link e veja o edital com as regras de cada bloco).

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. O exame será feito em dois turnos.

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.

Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse em 5 de agosto.

Número de vagas por órgão no Concurso Nacional Unificado:

Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): 520;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: 296;

Ministério da Cultura: 50

Ministério da Educação: 70;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 1480 vagas;

Ministério da Saúde: 220;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 110;

Ministério dos Direitos Humanos: 40;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 130;

Ministério do Planejamento e Orçamento: 60;

Ministério dos Povos Indígenas: 30;

Ministério do Trabalho e Emprego: 900;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários: 30;

AGU (Advocacia-Geral da União): 400;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40;

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 310;

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502;

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 620;

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742;

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): 50

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40;

Total: 6640

Cronograma previsto para o Concurso Nacional Unificado:

24/11/2023 - divulgação da banca

10/01/2024 - publicação do edital

19/01 a 09/02/2024 - inscrições | para solicitar a isenção da taxa de inscrição: 19/01 a 26/01

29/02/2024 - divulgação dos dados finais de inscrições

29/04/2024 - divulgação dos cartões de confirmação

05/05/2024 - aplicação das provas

03/06/2024 - divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07/2024 - divulgação final dos resultados

05/08/2024 - início da convocação para posse e cursos de formação

Dúvidas e denúncias

O Ministério da Gestão tem um canal de atendimento para dúvidas e denúncias sobre o concurso: concursonacional@gestao.gov.br.

O endereço do site oficial do concurso é: gov.br/gestao/concursonacional