Elétricos, híbridos e 15 lançamentos: o que BMW trará ao Brasil em 2024

Líder em vendas no mercado premium, a BMW promete não desacelerar em 2024. Em conversa com jornalistas, a CEO da marca alemã no Brasil, Maru Escobedo, confirmou 15 novidades da montadora para este ano, entre carros a combustão, híbridos, elétricos e também tecnologias embarcadas.

A mais recente foi anunciada nesta semana: a nova geração do Série 5, que chega ao país em versões híbrida e 100% elétrica a partir de março. A primeira a chegar é a i5 M60, feita com dois motores que juntos rendem 601 cv e que faz de 0 a 100 km/h em 3,8 s.

A montadora ainda confirmou a vinda de X2 e iX2, além de uma versão superesportiva do M3. Outra marca do grupo, a Mini contará com seis destes lançamentos, com renovação completa do portfólio.

"Sempre falamos que o futuro é elétrico. Mas não só nos carros, também incluímos nisso os híbridos e estamos estamos explorando novas tecnologias. Essa mudança é passo a passo, acho que aqui temos muitas oportunidades", disse Escobedo.

Por fim, a executiva revelou que o iX1 terá uma nova versão de entrada, que chegará ao mercado nacional para rivalizar com o Volvo XC40.

Concorrência chinesa

Escobedo também falou sobre a invasão das marcas chinesas no mercado brasileiro, em especial na disputa por clientes que buscam modelos eletrificados. A executiva não entrou no mérito da questão do retorno do imposto de importação para elétricos e destacou as qualidades da BMW para encarar a nova concorrência.

"Eu gosto, pois eles vão investir no Brasil e falarão de eletrificação. E nós temos essa oferta. Para o cliente é bom, pois terá várias opções. No passado ninguém falava de eletrificação, apenas a BMW. Agora todos querem usar os carregadores que instalamos lá atrás", afirmou a CEO da BMW.

