Dólar ganha fôlego após dados de inflação ao produtor dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar ganhou fôlego e firmou alta frente ao real nesta sexta-feira, após dados de inflação ao produtor dos Estados Unidos mais altos do que o esperado, e caminha para encerrar a semana com ganhos, em meio a ajustes nas apostas do mercado sobre o ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve.

Às 10:50 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,31%, a 4,9839 reais na venda.

Na B3, às 10:50 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,17%, a 4,9890 reais.

Depois de uma abertura perto da estabilidade, o dólar ganhou força após a divulgação dos dados de janeiro do índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, que subiu 0,3%, acima da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,1%.

Mais cedo nesta semana, enquanto os mercados brasileiros estavam fechados para o Carnaval, dados norte-americanos já haviam mostrado alta maior do que a esperada no índice de preços ao consumidor dos EUA, o que levou operadores a adiarem ainda mais as apostas sobre o momento e o escopo do afrouxamento monetário do Fed.

Com os dados de inflação surpreendendo para cima, as projeções do mercado para um primeiro corte de juros estão se deslocando para junho. Até a semana passada, maio era visto como mais provável, No final de 2023, a maioria dos operadores acreditava em um início da flexibilização monetária em março.

Quanto mais tempo os juros demoram para cair nos Estados Unidos, mais o dólar tende a se beneficiar globalmente, uma vez que rendimentos altos em um mercado seguro como o norte-americano costumam desviar recursos que iriam para países emergentes -- muito rentáveis, mas também mais arriscados.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, embora esteja se aproximando de nível historicamente baixo, ainda segue atrativo para investimentos no país quando comparado com seus pares.

O dólar estava a caminho de encerrar a semana em alta de 0,50%. Até agora em fevereiro, a moeda norte-americana acumula alta de quase 1%.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9687 reais na venda, em leve queda de 0,08%.

(Edição de Camila Moreira e Pedro Fonseca)