Dois adolescentes são indiciados após tiroteio no desfile do Super Bowl

Dois adolescentes foram indiciados em Kansas City, nos Estados Unidos, em conexão com o tiroteio ocorrido durante uma celebração do Super Bowl em homenagem ao time local de futebol americano, informaram as autoridades nesta sexta-feira (16).

Ambos os suspeitos, cuja identidade não foi revelada, foram detidos em um centro de detenção para menores. Eles estão sendo acusados de posse de arma e desacato.

"Esperam-se acusações adicionais no futuro", disse um comunicado divulgado nesta sexta pelo tribunal do condado de Jackson, que inclui parte de Kansas City, no estado do Missouri.

Os disparos ocorreram quando o desfile estava terminando, depois de atrair centenas de milhares de pessoas que foram celebrar os Chiefs, vencedores do campeonato nacional de futebol americano.

Uma locutora de rádio de 43 anos de origem mexicana morreu e outras 22 pessoas ficaram feridas, a maioria delas crianças e adolescentes.

Segundo os primeiros elementos da investigação, a violência foi resultado de uma briga entre vários indivíduos.

A polícia prendeu três pessoas, das quais libertou uma.

cl/seb/bpe/erl/atm/ic/am

© Agence France-Presse