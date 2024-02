Dirigente do Fed diz esperar 2 cortes de juros este ano a partir do verão dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta sexta-feira, 16, que ainda trabalha com a perspectiva de que o primeiro corte de juros básicos nos EUA ocorra no verão norte-americano, que acontece entre junho e setembro. Em entrevista à CNBC, o dirigente disse esperar duas reduções da taxa básica até dezembro.

Bostic, no entanto, não descarta a possibilidade de antecipar o relaxamento e de optar por promover três baixas na taxa básica até o fim de 2024, sobretudo se os progressos no combate à inflação se intensificarem.

O dirigente, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), acrescentou que os índices de preços seguem a caminho de retornar à meta de 2%.

Apesar disso, Bostic defendeu uma postura cautelosa na definição da política monetária, em meio ao "tremendo ímpeto" que a economia dos EUA ainda exibe.

Na visão dele, não há tanta urgência para abrir o ciclo de afrouxamento, uma vez que o impacto do aperto recente ainda vai demorar para ser completamente sentido. "Precisamos ser pacientes e não assumir que o trabalho acabou", destacou.

Para Bostic, o maior risco para o cenário econômico, neste momento, está no campo da geopolítica.

Sobre o setor financeiro, o dirigente destacou que os bancos no distrito dele não observam estresse excessivo no mercado imobiliário comercial.