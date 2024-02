Conselho da 3R aprova chamada de assembleia para nova composição

SÃO PAULO (Reuters) - A 3R Petroleum anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou convocação de assembleia de acionistas para aprovação de uma nova composição do colegiado, após pedido da Maha Energy no início do mês.

A Maha Energy havia pedido assembleia para destituição dos atuais membros do conselho de administração da 3R e redução do número de integrantes do colegiado de sete para cinco.

O conselho da 3R aprovou a convocação da assembleia para 20 de março.

(Por Alberto Alerigi Jr.)