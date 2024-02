Cirurgião plástico investigado por lesões em pacientes tem licença suspensa

Do UOL, em São Paulo

O cirurgião plástico Leandro Fuchs, investigado por causar lesão corporal grave a várias pacientes, teve sua licença médica suspensa hoje (16). As informações foram publicadas inicialmente pelo g1 e confirmadas pelo UOL.

O que aconteceu

Médico teve licença suspensa pela Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou medidas contra o cirurgião plástico Leandro Fuchs após mais de 30 pessoas operadas por ele relatarem "lesão corporal grave ou gravíssima", segundo a polícia.

Polícia concluiu mandados de busca e apreensão contra Fuchs hoje. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro locais: em duas casas, uma em Porto Alegre e outra em Capão da Canoa; em uma clínica e no Hospital Ernesto Dornelles, onde o acusado trabalha.

Passaporte de Fuchs foi apreendido. A Justiça de Porto Alegre também ordenou que o cirurgião não saia de Porto Alegre, não se aproxime das vítimas e que mantenha seus endereços atualizados nos autos do processo.

Cirurgião falava sobre "segurança de procedimentos" em site. Em seu site profissional, Leandro Fuchs tem vídeos postados sobre a "segurança na cirurgia plástica" e lista de procedimentos que realizava, como lipoaspiração e mamoplastia de aumento.

Ao UOL, o Conselho Regional de Medicina do RS disse que vai se manifestar em breve. A reportagem também tentou contato com a defesa de Leandro Fuchs e com o Hospital Ernesto Dornelles, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação.