Cinco grupos se qualificam para leilão de energia eólica offshore da Noruega

OSLO (Reuters) - Cinco dos sete grupos que buscaram pré-qualificação para participar da primeira licitação comercial de parques eólicos da Noruega foram aprovados para participar do leilão que começa em 18 de março, informou o Ministério da Energia do país na sexta-feira.

Os cinco grupos incluem um consórcio entre a Aker Offshore Wind, a BP e a Statkraft, outro entre a Equinor e a RWE, um projeto conjunto proposto pela Shell, Lyse e Eviny, uma cooperação entre a Parkwind e a Ingka, e a Energie Baden-Wurttemberg.

O ministério disse que prosseguiria com o processo, apesar de ter restado menos do que os seis possíveis licitantes que, segundo ele, eram necessários para realizar um leilão subsequente para os direitos de construção do parque eólico.

"Decidimos prosseguir", disse o Ministro da Energia, Terje Aasland, em um comunicado. "Estou ansioso por um bom leilão entre essas empresas".

A fabricante chinesa de turbinas eólicas Mingyang Smart Energy não se qualificou, assim como a empresa Hydroelectric Corporation. O ministério não informou por que as duas foram excluídas.

A licitação oferece a oportunidade de instalar turbinas eólicas fixas no Mar do Norte com uma capacidade de 1,5 gigawatt (GW), no que a Noruega espera que seja o ponto de partida para desenvolvimentos maciços de energia offshore nos anos que antecedem 2040.

No entanto, o setor eólico offshore global tem enfrentado dificuldades com aumento dos custos, e alguns analistas questionaram se as 23 bilhões de coroas norueguesas (2,18 bilhões de dólares) de subsídios oferecidos serão suficientes para atrair ofertas no próprio leilão.

A Shell disse esta semana que ainda não decidiu se fará uma oferta mesmo que se qualifique, pois há dúvidas sobre a lucratividade do projeto.

(Reportagem de Nora Buli em Oslo e Stine Jacobsen em Copenhague)