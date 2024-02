Casa Branca: morte de Navalny é uma 'tragédia terrível' se confirmada

A Casa Branca afirmou, nesta sexta-feira (16), que caso seja confirmada, a morte na prisão do principal opositor russo, Alexei Navalny, seria uma "tragédia terrível".

Falando à rede NPR, o conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, acrescentou que o histórico "longo e sórdido" do Kremlin de perseguir seus adversários "levanta questões reais e óbvias sobre o que aconteceu aqui".

Os serviços penitenciários russos informaram que Navalny morreu nesta sexta-feira depois de se sentir mal após uma caminhada na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Sullivan acrescentou que Washington está tentando confirmar as informações antes de decidir "os passos a seguir".

O presidente Joe Biden não reagiu por enquanto. Em 2021, Biden emitiu uma advertência a Vladimir Putin, após um encontro com o líder russo na Suíça.

"Deixei claro (a Putin) que acredito que as consequências para a Rússia seriam devastadoras", declarou Biden nessa ocasião, quando questionado sobre uma hipotética morte de Navalny.

O ativista de 47 anos foi condenado por "extremismo" e foi preso em uma remota colônia penitenciária do Ártico, em condições muito difíceis. Os seus múltiplos processos foram denunciados como políticos e como uma estratégia para puni-lo por sua oposição ao presidente Vladimir Putin.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário nº 3, o prisioneiro Navalny A.A. sentiu-se mal após uma caminhada e praticamente perdeu a consciência", disse o serviço penitenciário da região Ártica de Yamal em um comunicado.

"Todas as medidas de reanimação necessárias foram tomadas, mas não deram resultado positivo. Os médicos de emergência confirmaram a morte do paciente. As causas da morte estão sendo esclarecidas", afirma o texto.

