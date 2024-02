Casa Branca deve apoiar modelo climático mais rígido para o etanol, dizem fontes

(Reuters) - O governo do presidente Joe Biden está prestes a anunciar um ajuste ao seu modelo científico para o etanol para mostrar que o combustível à base de milho é menos eficaz na redução de gases do efeito estufa do que o estimado anteriormente, disseram três fontes informadas sobre os planos à Reuters.

O ajuste, que ainda não havia sido divulgado, dificultará a participação de produtores de etanol em novos e lucrativos créditos fiscais dos EUA para o chamado combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), considerado crucial para o crescimento da indústria, disseram as fontes. Eles ainda terão acesso aos subsídios se fizerem parceria com produtores de milho que adotam práticas agrícolas sustentáveis.

O objetivo do ajuste é contabilizar de forma mais precisa os danos ambientais causados quando a terra é convertida em fazendas para o cultivo do milho e, ao mesmo tempo, recompensar técnicas agrícolas inteligentes em relação ao clima, como plantio direto e culturas de cobertura, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente.

Politicamente, o plano seria um meio-termo para a Casa Branca, pressionada por ambientalistas demandando que o mundo dependa menos de fazendas para obter combustível, e pela indústria do etanol, que busca sobrevivência financeira nos céus já que os veículos elétricos ameaçam expulsá-la das estradas.

Atualmente, o etanol é utilizado principalmente como um ingrediente na gasolina, cujo consumo se estabilizou.

Um porta-voz da Casa Branca disse à Reuters que nenhuma decisão final foi tomada sobre o modelo climático e que "especulações sobre determinações são prematuras".

O principal projeto de lei climática sancionado por Biden -- a Lei de Redução de Inflação -- incluiu um crédito fiscal de 1,25 dólares por galão para produtores de combustível sustentável de aviação, ou SAF, para ajudá-los a competir com o combustível de aviação à base de petróleo.

O governo tem a meta de fornecer pelo menos três bilhões de galões de SAF por ano até 2030 como parte de seu esforço pela descarbonização do setor dos transportes, hoje em dia próximo de zero.

Para ser elegível ao crédito, o produtor precisa demonstrar que seu SAF tem uma pontuação de carbono 50% melhor que combustível de aviação de petróleo puro. O crédito fiscal fica maior a cada ponto percentual acima de 50%, criando mais valor para tecnologias mais limpas.

O governo Biden apoiou um modelo climático favorecido pela indústria do etanol em dezembro, mas prometeu reformulá-lo e divulgar detalhes em março.

Isso alimentou um intenso lobby por parte do setor e de ambientalistas sobre como quantificar questões como danos ambientais causados por mudanças no uso da terra e uma ampla cesta de agricultura ambientalmente inteligente.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, Stephanie Kelly e Leah Douglas)