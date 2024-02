Cadillac que Biden é proibido de guiar e que chega a 300 km/h vai a leilão

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden tem em sua garagem um modelo xodó. Ele é o Cadillac ATS-V Sedan 2018, que agora está indo a leilão. Apaixonado por carros, ele é proibido de dirigir em público pelo serviço secreto dos EUA por ser presidente.

Ele comprou o modelo em questão após terminar seu mandato de vice-presidente de Barack Obama, em 2017, período em que também foi proibido de guiar.

O carro

Versão de alta performance do Cadillac ATS, o modelo é um rival de BMW M3, Audi RS5 e Mercedes AMG C63.

Com tração traseira, o carro possui suspensão redesenhada, um motor de 3.6 litros V6 biturbo que gera 471 cv e um torque de 61,4 kgfm. Seu câmbio automático possui oito marchas, com o modelo indo de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e chegando a 304 km/h de velocidade final.

O carro tem freios Brembo pintados de vermelho com seis pistões na frente e quatro na traseira.

Imagem: Divulgação

As rodas são Tech Bronze de 18 polegadas, fazendo contraste com a carroceria Black Raven e interior em couro Kona Brown - sendo o único ATS-V a ter sido feito com essas cores.

O Cadillac ATS-V teve sua produção encerrada em 2019, após uma baixa demanda e a crescente popularidade de SUVs.

O modelo - que rodou apenas 25.588 km - foi colocado à venda no site Cars & Bids, com lance no momento em que esta matéria foi publicada em US$ 37.750 (aproximadamente R$ 188 mil). O leilão vai até quarta-feira, 21 de fevereiro.

Outra grande paixão automotiva de Joe Biden é seu Chevrolet Corvette Sintgray 1967, dado a ele por seu pai como presente de casamento.

