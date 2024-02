Bostic, do Fed, diz estar aberto a cortes de juros no verão --CNBC

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira que, embora precise de mais dados para convencê-lo de que as pressões inflacionárias estão realmente caindo, ele está aberto a reduzir as taxas em algum momento nos próximos meses, citando o período do verão no Hemisfério Norte.

"Minha perspectiva é iniciar a normalização, começar a retornar nossa postura política para uma postura mais neutra no verão (no Hemisfério Norte)", disse Bostic em uma entrevista à CNBC.

"Observamos um tremendo progresso" na redução da inflação e isso antecipou o momento provável de um corte de juros, disse ele.

