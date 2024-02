Bostic diz que é necessário mais tempo para Fed avaliar perspectiva de corte de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que, embora o banco central dos Estados Unidos tenha feito muito progresso na redução das pressões inflacionárias, os riscos contínuos significam que ele ainda não está pronto para corte na taxas de juros.

"Fizemos avanços substanciais e gratificantes na desaceleração do ritmo da inflação", disse Bostic em discurso antes de encontro realizado pela Money Marketeers of New York University Inc.

"Minha expectativa é de que a taxa de inflação continue a diminuir, mas mais lentamente do que o ritmo indicado por onde os mercados sinalizam que a política monetária deveria estar", disse ele.

Bostic disse que é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação alta, e isso "me deixa ainda desconfortável de que a inflação esteja inexoravelmente diminuindo para nosso objetivo de 2%"

Como resultado, pode levar algum tempo até que o Fed tenha confiança suficiente de que a economia está em um caminho que permita um corte na taxa de juros.

"É provável que, em breve, consideremos o momento apropriado para que a política monetária se torne menos restritiva", disse Bostic. "No momento, um mercado de trabalho e uma macroeconomia fortes oferecem a chance de executar essas decisões de política sem uma urgência opressiva", acrescentou.

Os mercados têm debatido ativamente o momento de um corte pelo banco central na taxa básica de juros, atualmente entre 5,25% e 5,5%. Os mercados estavam de olho em um afrouxamento em breve devido ao rápido arrefecimento das pressões dos preços, mas várias autoridades do Fed sinalizaram que levará mais tempo para ganhar a confiança necessária para defender juros mais baixos.

Além disso, dados mais fortes do que o esperado sobre os preços ao consumidor em janeiro levantaram temores de que a inflação não recuará tão rapidamente quanto se pensava, afastando as expectativas dos investidores de um corte.