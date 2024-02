Bombom diz beber 5 litros de água por dia; como saber se volume é excessivo

Adriana Bombom comemorou a forma física durante o Carnaval e por atingir 10% de gordura corporal aos 50 anos. "Consegui chegar ao Carnaval exatamente como queria. A última vez [na consulta médica], estava com 14%. Agora estou entre 11% e 10%. Não passa disso. Aos 50 anos, como pode?", disse em entrevista à Quem.

Bombom contou seguir uma alimentação regrada e tomar 5 litros de água por dia. "É maravilhoso para a pele, que é super-hidratada. Tenho 50 anos e a qualidade da minha pele é alta. Meu pescoço está intacto ainda", afirmou.

Mas faz diferença beber tanta água? Essa reposta é individual, como muitas outras quando o assunto é saúde. Para definir se a quantidade é exagerada ou não, busque uma avaliação nutricional ou médica com um endocrinologista.

O volume de água que você toma depende de vários fatores para prejudicar a saúde, como seu peso, gênero e grau de atividade física. A maioria das pessoas necessita em torno de 2,5 a 3 litros de água por dia, mas o organismo pode tolerar bem o consumo de quantidades maiores, como no caso de Bombom. Os rins, quando funcionam adequadamente, filtram o excesso de água e aumentam o volume da urina para eliminar esse excesso.

Quanto tomar de água por dia?

Há uma conta para saber qual a quantidade correta de água que o seu corpo precisa. A matemática é simples: 35 ml por quilo de peso. Então, para uma pessoa de 70 kg, por exemplo, o ideal é ingerir cerca de 2,5 litros de água por dia. Mas, como dito, esses valores podem sofrer alterações de acordo com a rotina de cada um.

Para evitar o consumo exagerado, o primeiro passo é ouvir o seu corpo. Se você sempre bebe água sem sede, pode ser um sinal de excesso.

Outra dica fácil é analisar a cor da urina. O melhor é que ela tenha uma cor amarela clara. Urinas muito diluídas, quase transparentes, podem indicar um volume maior de líquido do que o necessário.

Intoxicação por água existe

Intoxicação por água é rara, mas existe. Adultos com função renal normal podem tomar até 14 litros de água por dia. Esse volume é proporcional à superfície do corpo e é menor para crianças.

O quadro de intoxicação é chamado de hiponatremia, quando há redução de sódio no sangue associada a um volume alto de hidratação apenas com água. As reações favorecem a formação de um edema (inchaço) no cérebro, que causa principalmente confusão mental.

No ano passado, um menino de 10 anos foi internado nos EUA após ter uma intoxicação por água. Ele tomou seis garrafas em uma hora, mas os pais não especificaram o volume delas.

Esses quadros são explicados pelo combo de:

Perda de sódio, que deixa o sangue diluído;

Rápida hidratação na sequência, somente com água, que aumenta o risco de edema cerebral.

Se a ingestão de água for muito rápida, não dá tempo de urinar o excesso e ocorre a diluição do sangue. Com isso, as células do cérebro absorvem a água como uma esponja, ficando inchadas, explicou o nefrologista Américo Cuvello Neto, em entrevista ao VivaBem, publicada em julho.

Os sintomas do problema incluem:

Confusão mental, semelhantes à embriaguez;

Sonolência;

Casos ainda mais raros podem levar ao coma.

*Com informações de reportagens publicadas em 22/01/19, 21/09/21 e 15/07/23.