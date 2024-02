Como a balança de bioimpedância funciona? Veja opções para escolher a sua

A balança de bioimpedância tem feito sucesso, pois oferece uma série de dados sobre o nosso corpo. Com ela é possível medir, por exemplo, o nível de hidratação e Índice de Massa Corporal (IMC).

Na prática, seu uso é parecido com o de balanças digitais tradicionais. É só pisar e aguardar. Normalmente, essas balanças são interligadas a aplicativos de celular e os dados são enviados via conexão Bluetooth, criando um perfil e histórico para cada pessoa que utiliza a balança.

Confira a seguir as principais características de seis modelos populares vendidos atualmente e como esse tipo de balança funciona.

Mede informações como gordura corporal e massa muscular.

Feita com vidro transparente, tem leitor digital, painel LCD e detalhe em Inox.

Um aplicativo (funciona com Android e iPhone) ajuda a ter acesso aos dados sobre o corpo.

Conexão via bluetooth com celular.

Desligamento automaticamente após 8 segundos.

Funciona a pilhas AAA.

Dimensões: 32cm x 32cm x 5cm.

Limite de peso de 180kg.

Indicadores de peso, gordura corporal e musculatura.

Design com bordas arredondadas.

Feita com vidro temperado + plástico ABS.

Pode ser usada para medir o peso corporal de bebês.

Display em LED.

Possui memória para até 8 usuários diferentes.

Funciona a pilhas AAA.

Dimensões de 26cm x 26cm x 2,4cm.

Limite de peso de 150kg.

Possui quatro sensores de bioimpedância.

Oferece informações sobre 13 índices que indicam a composição corporal, como peso, IMC, porcentagem de gordura, quantidade de água no corpo, massa óssea e taxa de metabolismo basal.

Funciona integrado ao aplicativo Fitdays App.

Pode ser usada para medir o peso corporal de bebês.

Funciona com duas pilhas AAA.

Dimensões: ?29,2cm x 30,4cm x 4,8cm.

Limite de peso de 180kg.

Monitora índices como peso, taxa de gordura, IMC, massa muscular, massa óssea, percentual de água, taxa metabólica e idade do corpo.

Possui memória para até 10 usuários diferentes.

Com seu aplicativo é possível visualizar os dados sobre o corpo.

Feita em vidro temperado.

Funciona com duas pilhas AAA.

Dimensão: 26,0cm x 1,8cm x 26,0cm

Limite de peso de 180kg.

Possui quatro sensores.

No aplicativo (funciona com Android e iOS), é possível configurar até 10 usuários diferentes.

Pode ser usada para medir o peso corporal de bebês.

Funciona a pilhas.

Dimensões: 29cm x 34cm x 5 cm.

Limite de peso de 180kg.

Faz a medição através das mãos e pés.

Oferece sete parâmetros corporais, como peso, gordura, Índice de Massa Corporal, músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal.

Armazena até quatro perfis pessoais.

Possui modo Guest (convidado).

Funciona a pilhas (é vendido com elas).

Dimensões: 37,9cm x 32,3cm x 35cm.

Limite de peso 150Kg.

Como é possível medir além do peso?

Para explicar como esses aparelhos funcionam precisamos explicar antes como é o corpo humano. 70% dele é composto por água, e esse líquido está presente em diversos tecidos corporais - principalmente nos músculos.

Quando você sobe na balança de bioimpedância, os eletrodos que elas possuem disparam uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo nosso corpo.

Essa corrente passa mais facilmente por tecidos ricos em água em comparação aos que possuem mais gordura. Sendo assim, quando a corrente retorna à balança, ela é capaz de medir o tempo gasto para percorrer o corpo e, portanto, a resistência dos diferentes tecidos - os tecidos gordurosos têm um baixo teor de água.

A partir daí, um algoritmo faz uma correlação entre a facilidade com a qual essa corrente circula pelo corpo e dados como altura e peso da pessoa, determinando então a quantidade de gordura corporal, o nível de hidratação, a quantidade de músculos e o IMC.

Com esse acompanhamento é possível ter uma ideia se os exercícios e a dieta estão surtindo o efeito desejado.

*Com matéria de Rodrigo Lara, publicada em Tilt, editoria de ciência e tecnologia do UOL.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).