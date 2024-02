Baixou! iPhone 13 está por menos de R$ 3.800; ainda vale a pena comprar?

Se você está precisando trocar de celular, mas não quer investir muito nem abrir mão de um bom aparelho, esta oferta do iPhone 13 que selecionamos pode ser interessante para você.

O Guia de Compras UOL encontrou nesta sexta-feira (16) a versão Estelar de 128 GB com R$ 1.700 de desconto, saindo por menos de R$ 3.800 à vista. No site oficial da Apple, ele é vendido a partir de R$ 5.499. O modelo foi lançado em 2021 custando R$ 7.599.

O que ele tem de bom?

O UOL testou o modelo quando foi lançado. Entre os destaques positivos estavam:

Desempenho e a bateria dignos de um celular top de linha.

Tela Oled com ótima resolução.

Bateria pode durar mais de um dia e meio ou até dois dias se você for econômico.

Câmera dupla com sensor que captura mais luz do que a geração do iPhone 12.

Estilos fotográficos oferecidos pelo conjunto de câmeras permitem customizar características sem ter que quebrar a cabeça num modo manual.

Ficha técnica do iPhone 13

Sistema Operacional: iOS 15 (mas compatível com a versão de 2023: iOS 17)

Dimensões: 146,7 mm (A) x 71,5 mm (L) x 7,65 mm (E); 173 gramas

Resistência à água: Sim (IP68)

Cores de lançamento: Vermelho, branco, preto, azul ou rosa

Processador: A15 Bionic

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Memória: 4 GB de RAM

Bateria: 3.240 mAh

Tipo da tela: Super Retina XDR (Oled)

Tamanho da tela: 6,1 polegadas (15,5 cm)

Resolução da tela: 2.532 x 1.170 pixels

Câmera Frontal: 12 MP

Câmera Traseira: Dupla: 12 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-wide)

Ainda vale a pena?

Sim, o iPhone 13 ainda vale o investimento, pois está na lista de aparelhos que recebem a atualização mais recente do sistema operacional: o iOS 17. E se sua preocupação é que ele fique desatualizado em breve, por ser um celular antigo, saiba que a Apple possivelmente oferecerá atualizações de sistema e de segurança até pelo menos até 2026, 2027.

Então se você procura um aparelho com boa performance e bom custo-benefício, o iPhone 13 ainda vai atender às suas expectativas.

Com informações de conteúdo publicado em 21/09/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).