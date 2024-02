Autoridade dos Museus de Sharjah participa do 'UAE Innovates 2024'

SHARJAH, 16 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Autoridade dos Museus de Sharjah (SMA, na sigla em inglês) participará do UAE Innovates 2024, o maior evento do país dedicado à inovação, criatividade e mentes visionárias. Realizado em Sharjah até 21 de fevereiro, o evento lançado pela primeira vez em 2015 se alinha com a visão da Autoridade de estabelecer o emirado como um farol cultural global e ressaltar a importância dos museus como espaços culturais e educacionais enriquecedores.

Em busca de elevar continuamente os padrões dos museus, preservando coleções e promovendo a cultura e a educação, a SMA convida o público a mergulhar em uma variedade de iniciativas e eventos inovadores programados durante a semana.

O Forte de Sharjah (Al Hisn) e o Bait Al Naboodah serão o palco central da "Inovação no aprendizado do museu". Aqui, a tecnologia e a realidade aumentada (AR) se entrelaçam para reviver histórias históricas de Sharjah. Essa experiência de AR de alta qualidade, uma colaboração com o Dr. Krzysztof Pietroszek do Instituto IDEAS da American University, Dr. Suhail Dahdal da American University of Sharjah e criada por alunos da American University of Sharjah, representa um marco na combinação de tecnologia com patrimônio cultural. O objetivo é animar locais históricos e artefatos de museus em um ambiente de realidade virtual e aumentada. Essa abordagem inovadora conecta os jovens dos Emirados com seu patrimônio de uma maneira nova e envolvente, aproveitando o poder da inteligência artificial para uma experiência mais imersiva.

No Museu de Arqueologia de Sharjah, a iniciativa "Innovation in Living" transportará os visitantes de volta no tempo, mostrando a antiga era humana e os métodos de sobrevivência que levaram ao desenvolvimento dos primeiros assentamentos. A iniciativa destaca a evolução da agricultura por meio da inovação humana no sistema de irrigação Al Falaj, a caça, o uso de ferramentas ornamentais e as complexidades da vida cotidiana nos tempos antigos. Ela apresenta atividades interativas, visitas guiadas e workshops, incluindo o Flint Stocks Workshop, o Glazed Pottery Workshop e o Al Aflaj Workshop.

O "Innovation in Science" (Inovação na ciência), apresentado no Museu da Civilização islâmica de Sharjah, celebra as notáveis contribuições dos estudiosos muçulmanos em matemática, física, astronomia e medicina, por meio da Galeria de Ciência e Tecnologia Ibn Al-Haytham, que destaca inovações científicas que influenciaram a civilização humana.

Uma das realizações científicas islâmicas é o Relógio Elefante, inventado por Ibn Al-Razzaz Al-Jazari, que será explorado por meio de um workshop prático. Além disso, há várias atividades, visitas guiadas e telas interativas. Em uma homenagem à inclusão, a iniciativa Inovação em Diversidade e Inclusão no Museu da Civilização Islâmica de Sharjah apresentará um tour tátil. Projetado para visitantes com deficiência visual, esse passeio incluirá modelos das coleções do museu, proporcionando uma experiência de aprendizado prático ao tocar e manusear réplicas para obter mais contexto e conhecimento. Etiquetas e livretos em braile são fornecidos para uma experiência tátil rica em antiguidades e civilização islâmica. Além disso, o local oferecerá uma visita guiada em linguagem de sinais para visitantes com deficiências auditivas em 18 de fevereiro, garantindo uma experiência cultural inclusiva para todos.