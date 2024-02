Receita apreende R$ 500 mil em cerveja e conhaque no DF

Do UOL, em São Paulo

Auditores da Receita da Secretaria de Economia (SEEC) do Distrito Federal apreenderam R$ 500 mil em bebidas alcoólicas que tinham notas fiscais irregulares.

O que aconteceu

Foram recolhidas 12 mil garrafas de conhaque e 27 mil latas de cerveja. Os produtos seriam vendidos com notas fiscais irregulares, com erros de registro e com informações falsas, que seriam usadas por vendedores e compradores para sonegar impostos.

Os documentos fiscais apresentados eram incompatíveis com a carga que estava no veículo. As apreensões aconteceram na manhã de quarta-feira (14) e na madrugada desta sexta (16), durante fiscalizações na BR-020 e em Santa Maria (DF). A operação foi conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT).

A SEEC reforçou que a sonegação de impostos é crime. "A Secretaria de Economia atua na fiscalização para que os recursos sejam devidamente registrados e pagos, de modo a serem utilizados pelo estado como receitas tributárias aplicadas no desenvolvimento de políticas públicas do DF", escreveu em nota.