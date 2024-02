Trancar o carro com a chave dentro é um pequeno transtorno, mas é algo que tem acontecido cada vez menos - em parte devido à evolução do sistema de travamento do automóvel. Ainda assim isso pode ocorrer, então preparei um conteúdo para mostrar o que fazer para sair deste tipo de situação.

Parte destas soluções envolvem arames, que costumam riscar seu veículo por dentro e por fora. E ainda assim dão um trabalhão para que sejam eficientes.

Sendo assim, a solução mais eficiente continua sendo chamar um chaveiro ou especialista para te ajudar a abrir o carro da maneira correta. Será mais rápido e menos danoso do que tentar por conta própria achar uma solução.

Colunistas do UOL

No vídeo acima falo sobre as situações em que a chave acaba ficando presa dentro do veículo e o que fazer para conseguir recuperá-la.

