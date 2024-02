Zelenskiy assinará acordos bilaterais de segurança com Alemanha e França

PARIS/BERLIM (Reuters) - Alemanha e França assinarão acordos bilaterais sobre compromissos de segurança com a Ucrânia na sexta-feira, durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy às suas respectivas capitais, informaram os dois governos nesta quinta-feira.

Zelenskiy se reunirá com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim no final da manhã de sexta, disse a chancelaria em um comunicado.

"No âmbito dessas conversações, será assinado um acordo bilateral sobre garantias de segurança e apoio de longo prazo", disse, acrescentando que Zelenskiy daria uma coletiva de imprensa conjunta com Scholz antes de se reunir com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

A expectativa é que o presidente ucraniano vá então a Paris para garantir mais compromissos bilaterais de segurança.

O presidente francês, Emmanuel Macron, "reafirmará a determinação da França de continuar a fornecer, a longo prazo e com todos os seus parceiros, apoio inabalável à Ucrânia e ao povo ucraniano", disse seu gabinete.

Enquanto o governo ucraniano busca a adesão à Otan e luta contra uma invasão russa que já dura dois anos, diplomatas disseram que Zelenskiy concluiria garantias de segurança bilaterais com a França e a Alemanha nesta semana, depois de iniciar as conversas em julho.

O gabinete de Macron disse que os detalhes do acordo seriam fornecidos durante uma coletiva de imprensa.

A expectativa é que o acordo com a França delineie uma estrutura para ajuda humanitária e financeira de longo prazo, apoio à reconstrução e assistência militar. De acordo com dois diplomatas a par das negociações, a França planeja um fundo de 200 milhões de euros para projetos civis a serem executados por empresas francesas.

Depois de visitar Berlim e Paris, Zelenskiy deve seguir para Munique, onde planeja discursar no sábado, informou seu gabinete nesta quinta-feira.

(Reportagem de Michel Rose em Paris, Andreas Rinke e Sarah Marsh em Berlim)