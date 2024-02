WAM e Al Qasimia University assinam MoU sobre cooperação em treinamento de mídia

SHARJAH, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Agência de Notícias dos Emirados (WAM) e a Universidade Al Qasimia (AQU) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para aprimorar a cooperação bilateral no campo da concepção, organização e entrega de programas de treinamento à luz dos mais recentes desenvolvimentos no campo da mídia nos Emirados Árabes Unidos, seja remota ou pessoalmente, além da troca de conhecimento e experiência nesse sentido.

O MoU foi assinado pelo professor Dr. Awad Al Khalaf, reitor da Al Qasimia University, e Mohamed Jalal Alrayssi, diretor-geral da WAM, no campus da universidade em Sharjah, na presença de vários funcionários de ambas as partes e de um grupo de profissionais da mídia.

Na ocasião, o Dr. Awad Al Khalaf disse que o acordo faz parte da estrutura do interesse da universidade em fortalecer sua parceria com a WAM e cooperar com ela no campo de treinamento de mídia, já que é uma instituição de prestígio no setor de mídia. O professor acrescentou que se trata de um passo importante que visa desenvolver programas de treinamento conjuntos que contribuam para apoiar o setor de mídia, que é um pilar fundamental para lançar luz sobre os caminhos do desenvolvimento sustentável nos Emirados Árabes Unidos.

Mohamed Jalal Alrayssi disse que o MoU, que se concentra no campo do treinamento de mídia, é o início de uma cooperação frutífera com a universidade dentro da estrutura dos esforços da WAM para expandir suas parcerias e fortalecer sua cooperação com instituições acadêmicas no país, aproveitando suas capacidades e experiência que se estendem por quase 48 anos, para atender aos alunos das faculdades de mídia nas universidades do país e treiná-los como os futuros quadros que levarão a bandeira do trabalho de mídia e transmitirão a mensagem da nação para o mundo. Alrayss elogiou a Universidade Al Qasimia e seu papel em fornecer ao país graduados qualificados em várias especializações e campos, incluindo o setor de mídia por meio da Faculdade de Comunicação.