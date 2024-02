Wall Street avança após desempenho do varejo nos EUA alimentar esperanças de cortes nos juros

Por Carolina Mandl e Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, com a divulgação de dados mostrando que as vendas no varejo norte-americano caíram mais do que o esperado em janeiro alimentando esperanças de que o Federal Reserve começará em breve a cortar a taxa de juros nos próximos meses.

Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que as vendas no varejo recuaram 0,8% em janeiro, pressionadas pelas quedas nas concessionárias de automóveis e nos postos de gasolina.

Os dados deixaram os investidores menos estressados em relação a dados de inflação mais fortes do que o esperado que levaram as ações a cair na terça-feira.

"Isso mostra que talvez a economia possa estar um pouco fraca e, portanto, é uma espécie de má notícia que pode ser uma boa notícia, pois significa que o Fed está mais propenso a cortar os juros", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da GLOBALT.

As apostas em um corte de pelo menos 25 pontos-base nos juros em maio subiram para 40%, enquanto as chances para junho ficaram em cerca de 79%, de acordo com a ferramenta FedWatch do grupo CME.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego estadual ficaram em 212.000 na semana encerrada em 10 de fevereiro, abaixo da estimativa de 220.000.

O Dow Jones subiu 0,91%, para 38.774,73 pontos. O S&P 500 ganhou 0,58%, para 5.029,67 pontos. O índice de tecnologia Composite avançou 0,30%, para 15.906,17 pontos.

Setores de baixo desempenho recente, como os de serviços públicos, materiais e energia registraram fortes ganhos. O Índice Russell 2000 de menor capitalização também avançou 2,3%.