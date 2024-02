Não machuca nem irrita: por que este aparador de pelos íntimos faz sucesso

Nada é mais desconfortável do que aqueles pelinhos na região da virilha que ficam a mostra na hora de usar um biquíni para ir à praia ou piscina. Muitas pessoas não gostam de usar a lâmina na hora de eliminá-los devido à sensibilidade do local, por isso, uma boa opção para evitar esse desconforto, e poder se depilar como mais praticidade, são os aparadores de pelos para a área do biquíni.



O Guia de Compras UOL selecionou um dos modelos mais bem avaliados da Amazon, o Essential da Philips, que é desenvolvido especialmente para aparar os pelos de áreas delicadas, como a da virilha.

O que ele tem de bom

Possui quatro acessórios: aparador para área íntima, pentes de 3 e 5 mm e cabeça raspadora.

Lâminas com pontas arredondadas.

Pega ergonômica, prometendo uma depilação confortável e segura.

É à prova d'água, podendo ser usado durante o banho.

Uso com pilha AA, que já vem inclusa.

Com estojo e escova de limpeza.

Também pode ser usado para aparar pelos do buço e rosto.

O que diz quem comprou

O produto já tem mais de 11,5 mil avaliações de clientes, na Amazon, e possui nota 4,5 (do total de 5). Veja alguns comentários:

Ótimo para aparar os pelos, não machuca, a bateria demora bastante para descarregar, e a durabilidade é super alta, já tinha um há anos e troquei por um novo porque o outro enferrujou depois de tanto uso. Stemberg

Juro que duvidei do produto quando vi tantos comentários positivos, mas é tudo o que dizem e mais um pouco. Muito prático, adorei. Elisabete

O aparador é de fácil manuseio e não irritou a minha pele atópica. Adorei , escreveu um consumidor. Cliente Kindle

Ótimo produto, cumpre o que promete. Fácil manuseio, prático e só precisa de uma pilha. Recomendo. Diogo

Comprei para usar em pequenas áreas. Funciona a pilha, vem com peças para ajuste a área e escovinha para limpeza. Fácil manuseio e pouco risco de se machucar. Adriana

Por ser a pilha não tenho preocupação de acabar durante o uso, ele é potente e entrega um resultado bom e o que é esperado de um produto deste. Ana

Principais reclamações

As principais criticas ao produto são em relação ao tempo que ele leva para remover os pelos, e por não raspar tão rente a pele como as lâminas. Confira algumas opiniões:

Achei bem demorado para remover os pelos. Por ter que passar várias vezes a pele fica muito sensível também. Só uso para tirar pelos do buço e quando não estou com pressa tiro da axila, para a região de biquíni não gostei. Valdenice

Numa emergência, até ajuda, já que não irrita a pele como a lâmina. Mas também não raspa tão rente como a lâmina. Os pelos ficam bem curtinhos, mas a pele não fica lisa. Usuário Amazon

Eu amei muito, achei fácil de usar e bastante prático. O único ruim é ser a pilhas, mas resolvi com pilhas recarregáveis. Larissa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).