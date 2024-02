Sucuri 'gigante' surpreende turistas de cachoeira em MS: 'Olha o tamanho'

Um vídeo que viralizou no TikTok mostra uma sucuri-verde em Jardim, no Mato Grosso do Sul, que fica perto de Bonito. O registro ocorreu no Balneário Santuário do Prata e foi compartilhado no sábado (10) na rede social. Nas imagens, é possível ver as pessoas olhando, afastadas e surpresas, a cobra se movimentando pelo Rio Prata.

Sucuris são conhecidas como anacondas

A espécie Eunectes spp. estão entre as maiores cobras do mundo e ficam em primeiro lugar no continente americano nesse quesito. Seu tamanho só é ultrapassado pela sua prima asiática, a píton reticulada (Python reticulatus), conhecida como "comedora de macacos".

Há inúmeras lendas sobre sucuris como devoradoras de humanos, mas os casos são raros. Na maioria das vezes, as cobras evitam as pessoas — para elas atacarem alguém, as sucuris precisam estar famintas ou defendendo os filhotes no ninho.

Verde, amarela, pintada

As sucuris fazem parte da grande família Boidae, que agrupa todas as serpentes constritoras, que são aquelas que apertam suas presas até sufocá-las.

Existem quatro espécies: sucuri-verde (Eunectes murinus), sucuri-amarela (Eunectes notaeus), sucuri-pintada (Eunectes deschauenseei) e sucuri-boliviana (Eunectes beniensis). As duas primeiras são as mais conhecidas.

A sucuri verde é a maior serpente do continente americano e pode atingir até 10 metros de comprimento, mas isso é raro. Quem atinge essa medida com mais freqüência é sua irmã do Sudeste Asiático, a Python reticulatus.

O "abraço" forte das sucuris pode matar suas vítimas por asfixia — cada vez que a presa expira, a serpente aperta mais até impedir a respiração por completo. As cobras também podem matar por afogamento, quando enrolam ao redor da presa e levam para água.

Por onde vivem? O que comem?

Essas cobras enormes vivem perto de rios e lagos, sendo lentas na terra, mas muito ágeis dentro d'água. A prova disso está no nome do gênero Eunectes, que significa "boa nadadora".

As sucuris não são venenosas, elas possuem dentição áglifa (sem dentes inoculadores de veneno). Mas a mordida poderosa assusta as presas, que podem ser rapidamente envolvidas pelo corpo forte e robusto da serpente.

No "cardápio" delas há bezerros, capivaras, veados, peixes, tartarugas e jacarés. Há casos de canibalismo (quando o animal devora outro da própria espécie) devido a longos períodos de fome.

