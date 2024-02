Túmulo do ex-presidente argentino Carlos Menem e o de seu filho são vandalizados

O túmulo do ex-presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) e o de seu filho Carlos Jr. foram vandalizados juntamente com outras cem sepulturas no Cemitério Islâmico de Buenos Aires, informou nesta quinta-feira (15) a Associação Árabe Argentina Islâmica (AAAI).

O ataque noturno, que ocorreu na segunda-feira (12), coincidiu com o terceiro aniversário da morte de Menem, falecido em 14 de fevereiro de 2021.

"Os criminosos roubaram molduras de bronze, destruíram estruturas de mármore e furtaram a bandeira argentina que tremulava sobre o local de descanso do ex-presidente e de seu filho Carlos Menem Jr.", detalhou a associação em comunicado.

A entidade ressaltou que não são os primeiros ataques que o local sofre e que "não podem ser levados de maneira leviana sendo um local de tamanha importância espiritual e simbólica".

O presidente da AAAI, Adalberto Assad, afirmou que durante 20 anos o cemitério teve custódia da Gendarmeria, mas que depois esse serviço de segurança foi retirado, apesar dos pedidos da comunidade.

"Pedimos segurança, eles nos enviam por dois dias e depois você não os vê mais", disse Assad.

Durante a década em que governou, Menem implementou uma política econômica liberal que antagonizou com a tradição do peronismo, movimento político do qual é originário e no qual governou. Estabeleceu uma convertibilidade em que um peso argentino equivalia a um dólar e teve como ministro mais importante o liberal Domingo Cavallo.

O atual presidente, Javier Milei, declarou sua admiração por Menem e chegou a afirmar que ele foi o "melhor presidente da história".

mry/lm/db/am

© Agence France-Presse