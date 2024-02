Trump diz que confusão de nomes em discurso de campanha foi intencional

Por Tim Reid

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse na quarta-feira que sua recente confusão de nomes durante um discurso a seus apoiadores foi intencional.

Durante um comício no mês passado, Trump confundiu Nikki Haley, sua última rival remanescente nas primárias presidenciais republicanas, com a ex-presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, a democrata Nancy Pelosi. Ele também sugeriu que o ex-presidente democrata Barack Obama ainda estava no cargo.

"Quando eu propositalmente interpus nomes, eles disseram que eu não sabia distinguir Pelosi de Nikki", disse Trump em um comício na Carolina do Sul na quarta-feira. Ele disse que chamar Obama de atual presidente foi um sarcasmo, não uma gafe.

"Sou um ótimo orador", disse.

A questão da idade e da competência mental tem sido colocada em primeiro plano na campanha eleitoral de 2024 depois que um relatório do Departamento de Justiça divulgado na semana passada sugeriu que o presidente dos EUA, Joe Biden, de 81 anos, estava sofrendo de lapsos de memória.

Enquanto isso, os aliados de Biden têm apontado as falhas verbais do ex-presidente Trump, incluindo a confusão entre Haley e Pelosi e o comentário sobre Obama.

Trump, o favorito para a indicação presidencial de seu partido, está de olho em uma revanche nas eleições gerais contra Biden em novembro.

Haley, de 52 anos, tem pedido testes de competência mental para candidatos presidenciais com mais de 75 anos de idade, incluindo Biden e Trump -- que foram as pessoas mais velhas eleitas para a Presidência dos EUA.

Cerca de 78% dos entrevistados em uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada na terça-feira -- incluindo 71% dos democratas -- acham que Biden é velho demais para liderar no governo. Trump sofre menos com o ceticismo dos eleitores em relação à sua idade; 53% dos entrevistados o consideram muito velho para o cargo.

Recentemente, Biden confundiu os nomes de líderes mundiais, incluindo o ex-presidente da França François Mitterrand com o atual presidente, Emmanuel Macron.