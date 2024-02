Toyota planeja picape do Corolla para enfrentar domínio da Toro

A Toyota planeja uma novidade para o início do próximo ano. A fábrica da marca japonesa em Sorocaba (SP) deve desenvolver uma picape média para concorrer com Chevrolet Montana, Fiat Toro e Renault Oroch. O modelo já chegaria com opção de motorização híbrida. A informação foi dada pelo sindicato dos metalúrgicos da região à AutoData.

O novo carro

O novo modelo chegaria ao mercado apenas em 2027, de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, devido à necessidade da preparação de sua linha de montagem.

A picape seria baseada na nova geração do Toyota Corolla e feita na plataforma TNGA-C.

O fato de chegar com motorização híbrida seria um diferencial para o novo modelo, já que nenhum dos rivais citados acima atualmente possui versão eletrificada.

A Toyota no momento está em discussão com o sindicato para seus futuros investimentos. Entretanto, oficialmente a montadora não quis comentar e diz que não discute investimentos futuros.

Para o sindicato, Sorocaba seria a única opção da Toyota para a produção da picape, por ser a fábrica mais moderna da montadora no Brasil - poderia até mesmo fabricar a Hilux, atualmente feita na Argentina, se interessasse.

