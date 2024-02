Taxas longas de juros têm viés de baixa com exterior e demais ficam estáveis

Os juros futuros operam estáveis até o miolo da curva na manhã desta quinta-feira, 15, enquanto os longos têm leve recuo, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries e dólar, com liquidez bem reduzida, num dia de agenda local esvaziada. O destaque é o leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11 horas, de Brasília).

Também geram atenção indicadores norte-americanos e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava estabilidade a 10,020%.

O DI para janeiro de 2027 estava em 9,985%, de 9,994%, e o para janeiro de 2029 recuava para 10,415%, de 10,440% no ajuste de ontem.