Tarcísio defende Bolsonaro de acusação de golpe: 'Criam muita coisa'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da acusação de participação em tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Ao defender Bolsonaro, Tarcísio afirmou estão "criando muita coisa". "Sinceramente, eu não consigo ver — e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos — nada que traga uma responsabilização para ele. Não vejo. Acho que o pessoal está criando muita coisa. Com o tempo, tudo vai ser esclarecido", disse o governador.

Ele também confirmou presença em ato convocado pelo ex-presidente. "Uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então, eu vou estar ao lado do Bolsonaro seja o momento que for, nos momentos e nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando de apoio, eu vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser. Sempre estive ao lado dele e estarei ao lado dele. No dia 25, ele vai contar comigo. Vou estar do lado dele e vou dar meu apoio", afirmou Tarcísio.

Manifestação será na Avenida Paulista

Bolsonaro afirma que será um ato pacífico e em "defesa do nosso Estado Democrático de Direito". A manifestação foi convocada para 25 de fevereiro, na Avenida Paulista.

Em um vídeo, Bolsonaro diz que apoiadores devem usar verde e amarelo. O ex-presidente pede para que os aliados "não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja".

O ex-presidente foi um dos alvos da operação da PF que mira o grupo que tentou dar um golpe após as eleições de 2022. Bolsonaro teve de entregar o passaporte.