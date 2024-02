Tarcísio minimiza investigação que mira Bolsonaro: Pessoal está criando muita coisa

Presença confirmada no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 25, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do padrinho político. Nesta quinta-feira, 15, Tarcísio minimizou as investigações da Polícia Federal (PF) sobre Bolsonaro e disse que estará do lado dele. "Tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte", declarou, ao criticar as investidas contra o ex-chefe do Executivo. "Acho que o pessoal está criando muita coisa", disse.

"Uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então, eu vou estar do lado de Bolsonaro seja em que momento for. Nos momentos bons e nos momentos difíceis", afirmou o governador, que cumpriu agenda em São Sebastião, no litoral norte, nesta manhã.

"Se o presidente está precisando de apoio, vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser", continuou. "Sinceramente, não consigo ver, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele" afirmou. "Com o tempo tudo vai ser esclarecido", concluiu.

Bolsonaro é alvo da operação da PF batizada de Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim), que investiga suposta organização criminosa responsável por atuar em uma tentativa de golpe de Estado. Como resultado das investigações, o ex-presidente precisou entregar seu passaporte e está proibido de deixar o País.