Tales: Lewandowski agiu bem, mas caso fere imagem do sistema penitenciário

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, agiu bem e rápido, mas fuga em presídio federal de segurança máxima em Mossoró (RN) fere imagem do sistema penitenciário, afirmou o colunista Tales Faria durante o UOL News desta quinta-feira (15).

O ministro está agindo muito bem. Primeiro, afastou todo mundo. Isso mostra que, ao contrário do que se esperava, que fosse mais lento, ele afastou todo mundo e interveio, teve uma atitude correta. Tales Faria, colunista do UOL

Mas é altamente preocupante. Por quê? Porque realmente isso fere a imagem do sistema penitenciário. Se forem essas opções [para o ocorrido]: incompetência dos guardas, guardinhas subornados lá dentro no presídio ou protesto contra a administração federal do sistema penitenciário e o próprio ministro, são três fatos altamente preocupantes. Com acréscimo de que tem dois bandidos rastaqueras, não são grandes bandidos, que fizeram uma fuga de um presídio de segurança máxima. Isso é assustador. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria reforça que os dois criminosos não fazem parte do alto comando das organizações criminosas que atuam no Brasil e que eles teriam agido sozinhos de dentro do presídio para fora, sem indícios de ajuda externa combinada.

Esses dois assaltantes não são da cúpula do Comando Vermelho, da organização criminosa. Eles estavam em presídios estaduais e foram transferidos para o presídio federal, porque viviam aprontando no presídio em que estavam. Tales Faria, colunista do UOL

Se fosse uma atuação da organização criminosa para tirá-los do presídio, teria um carro esperando, um apoio para tirá-los. O que significa? Que não deve ter sido uma atuação da organização criminosa na fuga. Não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Tales Faria, colunista do UOL

Se não houve essa atuação da organização criminosa e a falta do veículo leva a essa suspeita, foi de dentro para fora. Ou eles dois subornaram alguém de dentro do presídio que permitiu que fizessem essas coisas todas; ou é uma absoluta incompetência de um presídio que deveria ser de segurança máxima, o que é altamente preocupante; ou foi um gesto dos que tomam conta do presídio contra a administração federal da Justiça, contra o ministro [Lewandowski]. Tales Faria, colunista do UOL

