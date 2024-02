Tailândia oferece seguro viagem para atrair turistas

BANGKOK, 16 FEV (ANSA) - Em busca de atrair turistas, a Tailândia lançou um programa que oferece aos viajantes cobertura de saúde gratuita até o equivalente a cerca R$ 69,5 mil em caso de acidentes.

O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo do reino no Sudeste Asiático, que tenta elevar o setor de volta ao patamar pré-pandemia. Em 2019, o país recebeu 40 milhões de visitantes.

Com o novo programa, o governo cobrirá as despesas médicas até 500 mil bahtes e pagará uma indenização de até 1 milhão de bahtes (cerca de R$ 137,7 mil) em caso de morte.

As restrições de viagem impostas durante a pandemia afetaram severamente o setor tailandês, reduzindo o número de chegadas do exterior para 28 milhões em 2023.

A recuperação tem sido abaixo do esperado pelo governo, que conta com 35 milhões de visitantes em 2024.

A ministra do Turismo, Sudawan Wangsuphakijkosol, explicou que o novo projeto entrou em vigor em 1º de janeiro e irá ao menos até 31 de agosto.

"A campanha tem como objetivo tranquilizar os turistas estrangeiros de que a Tailândia é segura e que todos serão assistidos", disse a titular da pasta.

O seguro, porém, não cobrirá acidentes causados por "negligência, intenção, atividades ilícitas ou comportamentos arriscados".

Os turistas podem se inscrever no programa através de um portal oficial. (ANSA).

