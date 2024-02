SUV do PlayStation? Como Sony pretende superar a Tesla em até 4 anos

A marca Afeela - uma joint venture da Sony em parceria com a Honda - planeja lançar até o fim desta década de 2020 uma linha de veículos elétricos com três modelos - um sedã (já exibido), um SUV e um modelo compacto. O foco é competir com a Tesla nos Estados Unidos.

O projeto

Sony e Honda revelaram sua colaboração em 2022, com a joint venture Sony Honda Mobility. O primeiro fruto da parceria veio na feira CES 2023: um carro sedã elétrico tecnológico e espaçoso.

Agora, este veículo será vendido através da marca Afeela. Sua versão comercial deverá chegar ao mercado em 2025.

A marca ainda espera contar com um SUV em 2027 e um carro compacto com preço acessível em 2028.

Os três modelos da Afeela serão feitos na mesma plataforma. O SUV deverá ter ainda mais tecnologia embarcada que o sedã. Já o compacto, tendo o preço como principal chamariz, terá um tamanho semelhante a Toyota Corolla e Volkswagen Golf.

O compacto também terá componentes partilhados já vistos em outros modelos da Honda. Do lado tecnológico, a Sony está colaborando com marcas como a Microsoft para criar um assistente de voz aproveitando a tecnologia de inteligência artificial.

Espera-se que o sistema de infoentretenimento possua games para os ocupantes do carro, desenvolvidos em parceria com a Epic Games.

As marcas confirmaram que o sedã será capaz de produzir com seus dois motores, nos dois eixos, uma potência de 489 cv.

