Rússia lança ataques com mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas

Por Olena Harmash

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou novos ataques com mísseis contra a Ucrânia nesta quinta-feira, atingindo a infraestrutura, danificando prédios residenciais e comerciais e ferindo pelo menos 11 pessoas em diferentes partes do país, segundo as autoridades.

Foi a segunda série de ataques com mísseis russos até agora neste mês e os alertas aéreos duraram mais de duas horas em todo o país.

As forças russas atacaram sete regiões ucranianas, incluindo a capital, Kiev, e as cidades de Dnipro, Zaporizhzhia e Lviv, informaram os militares ucranianos.

As defesas aéreas ucranianas abateram 13 dos 26 mísseis lançados pela Rússia, informou a força aérea. Foi uma taxa de sucesso menor do que o normal, refletindo o fato de que a força das defesas aéreas varia entre as regiões.

Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, disse que todos os mísseis que tinham a capital como alvo foram abatidos e que não houve registro de grandes danos.

Autoridades da região vizinha de Kiev disseram que sete casas e carros particulares foram danificados pelos destroços dos mísseis.

Em Lviv, perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia, uma instalação de infraestrutura de energia foi atingida, causando um incêndio, disse o governador regional Maksym Kozytskyi. Três pessoas ficaram levemente feridas, enquanto 18 casas, duas escolas e um jardim de infância foram danificados.

O Ministério da Energia informou que o ataque a Lviv resultou em danos significativos a várias instalações de uma empresa de distribuição de eletricidade.

Mas os últimos ataques com mísseis não tiveram impacto crítico sobre o trabalho das instalações de energia em outros lugares, acrescentou o ministério.

A infraestrutura também foi atingida na região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, e nas cidades de Dnipro e Zaporizhzhia, no sudeste do país, segundo autoridades regionais.

Duas pessoas ficaram feridas na região de Khmelnytskyi e seis em Zaporizhzhia, de acordo com as autoridades. Casas residenciais, uma loja e uma escola também foram danificadas em Zaporizhzhia.

Autoridades ucranianas disseram que as forças russas estão tentando repetir os ataques do inverno anterior, quando o setor de energia da Ucrânia sofreu sérios danos, resultando em longos apagões para milhões de pessoas.

Este ano, a Ucrânia teve até agora um inverno excepcionalmente quente, com temperaturas bem acima de zero, e o sistema de energia tem conseguido lidar com isso.

(Reportagem adicional de Pavel Polityuk)