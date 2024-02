Roma e Feyenoord empatam em 1 a 1 nas oitavas da Liga Europa

ROTERDÃO, 15 FEV (ANSA) - A Roma empatou nesta quinta-feira (15) com o Feyenoord da Holanda pelas oitavas de final da Liga Europa.

Jogando em casa, o clube de Roterdã marcou o primeiro gol com o brasileiro Igor Paixão no primeiro minuto de acréscimo do primeiro tempo.

Do lado romano, Romelu Lukaku igualou tudo aos 22 da segunda etapa.

A partida marcou a estreia do técnico Daniele De Rossi no banco do torneio europeu, substituindo José Mourinho.

A volta, no Stadio Olimpico de Roma, está marcada para a próxima quinta-feira (22), às 17h (horário de Brasília). (ANSA).

