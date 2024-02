Reunião do conselho da Vale termina sem decisão sobre futuro do CEO; marcará novo encontro

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho de administração da Vale voltará a se reunir nos próximos dias em busca de uma definição sobre o processo de sucessão ou renovação de seu presidente, Eduardo Bartolomeo, após uma reunião extraordinária ter terminado nesta quinta-feira de forma inconclusiva, informou a empresa em nota.

No comunicado enviado à imprensa, a companhia disse que as informações foram passadas pelo presidente do colegiado da Vale, Daniel Stieler.

No início do mês, a mineradora afirmou em nota que a decisão de seu conselho, que tem competência exclusiva para decidir sobre a escolha do presidente da companhia, poderá ocorrer até o término previsto do atual mandato de Bartolomeo, em 26 de maio.