Resultados parciais confirmam vitória de Prabowo Subianto em presidenciais da Indonésia

O ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, deve ser reconhecido nesta quinta-feira (15) como o responsável que deverá assumir as rédeas da maior economia do Sudeste Asiático em outubro, após a eleição presidencial no país, embora seus rivais ainda não tenham admitido a derrota.

O ex-general com um passado militar controverso, candidato pela terceira vez nesse país de 278 milhões de habitantes, tem uma grande vantagem sobre seus dois oponentes no primeiro turno, ocorrido na quarta-feira (14), de acordo com as projeções eleitorais, o que deve permitir que ele obtenha a maioria absoluta e seja declarado vencedor sem precisar passar por um segundo turno.

De acordo com a contagem parcial oficial da comissão eleitoral, Prabowo obteve 57% dos votos, de 43,5% das cédulas contadas, mais do que o dobro de seu rival mais próximo, Anies Baswedan. Os resultados oficiais não são esperados antes de março.

"Essa vitória deve ser uma vitória para todos os indonésios", disse Prabowo na noite de quarta-feira, prometendo formar um governo "composto pelos melhores filhos e filhas da Indonésia".

O presidente cessante, Joko Widodo, encontrou-se com ele e lhe deu os "parabéns". O primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, telefonou para Prabowo para saudar seu "sólido desempenho" e discutir as relações bilaterais, de acordo com um comunicado de Cingapura.

Apesar de ter sido acusado de violações dos direitos humanos durante a ditadura de Suharto (1967-1998), Prabowo deve assumir o comando da terceira maior democracia do mundo depois de dez anos no poder sob o comando de Joko Widodo, apelidado de Jokowi, que não pôde ser reeleito após dois mandatos.

O ministro da Defesa está bem à frente de Anies Baswedan, ex-governador de Jacarta, e Ganjar Pranowo, ex-governador de Java Central.

"Estamos esperando que a contagem da Comissão Eleitoral seja concluída", reagiu Anies Baswedan, acrescentando, no entanto, que "a decisão do povo deve ser respeitada".

O campo de Ganjar Pranowo, por sua vez, denunciou fraude "estruturada, sistemática e maciça" durante as eleições, de acordo com um porta-voz, sem fornecer nenhuma prova. Mas, de acordo com os analistas, a vitória de Prabowo está praticamente garantida. "Está tudo acabado para Anies e Ganjar", disse Adrian Vickers, professor da Universidade de Sydney.

Para Ambang Priyonnggo, analista político da Universidade de Nusantara, em Tangerang, Prabowo "certamente dará continuidade ao que Jokowi fez", em especial a transferência da capital para Nusantara, na ilha de Bornéu. "Há um interesse político e econômico no projeto".

Em outubro, Jokowi deixará para trás uma economia que saiu relativamente ilesa da pandemia de Covid-19 e que ainda registrou um crescimento de 5,05% em 2023, em comparação com 5,3% em 2022. Prabowo se comprometeu a dar continuidade ao programa de desenvolvimento e construção de infraestrutura de Jokowi, prometendo "prosperidade para todos".

"Uma vitória de Prabowo é um bom presságio para a continuidade política", disse Anushka Shah, chefe de crédito da Moody's.

"Avô amigável"

Então chefe das Forças Especiais, Prabowo Subianto foi acusado por ONGs e por seus ex-funcionários de ter ordenado o sequestro de ativistas pró-democracia na década de 1990, no final do regime de Suharto. Ele negou essas acusações e nunca foi processado.

O ex-militar teve seus vistos negados pelos Estados Unidos e pela Austrália por um longo período devido a essas alegações. Mas, graças à ampla presença nas redes sociais, o homem agora retratado por sua equipe de campanha como um "avô amigável" suavizou sua imagem entre os jovens indonésios, que geralmente ignoram as acusações contra ele e apreciam seu compromisso de dar continuidade às políticas do popular Jokowi.

A campanha do ministro da Defesa também se beneficiou muito com a presença ao seu lado de Gibran Rakabuming Raka, 36 anos, o filho mais velho de Jokowi e candidato a vice-presidente.

Legalmente jovem demais, Gibran só pôde se candidatar após uma decisão polêmica do Tribunal Constitucional, que foi adotada graças a um voto decisivo do presidente do tribunal, Anwar Usman, cunhado de Joko Widodo.

ONGs e acadêmicos criticaram o chefe de Estado que está deixando o cargo pelo que é visto como uma violação da lei para que seu filho seja eleito, e o acusaram de usar recursos do Estado para tentar influenciar a eleição em favor de seu ministro.

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse na quinta-feira que Canberra estava "ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com o próximo presidente" quando ele for empossado em outubro.

Os Estados Unidos parabenizaram os indonésios por sua "forte participação" na eleição, sem mencionar Prabowo Subianto.

A ONG Human Rights Watch (HRW) expressou suas preocupações e pediu a Prabowo Subianto que fosse transparente sobre sua história. "Isso se aplica tanto às questões atuais de direitos humanos quanto à responsabilidade e à justiça pelo passado", disse Phil Robertson, vice-diretor da HRW para a Ásia.