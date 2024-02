Renesas comprará empresa de software Altium por US$ 5,9 bi

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Renesas Electronics disse nesta quinta-feira que comprará a empresa de design eletrônico Altium por 5,9 bilhões de dólares em dinheiro, à medida que a fabricante de chips automotivos busca oferecer o design de dispositivos digitais aos clientes.

A aquisição coloca a Renesas na vanguarda de acordos e investimentos no setor de chips do Japão, com o governo se esforçando para melhorar a competitividade e aumentar a resistência da cadeia de suprimentos contra choques geopolíticos.

A Renesas, que fabrica chips para montadoras como a Toyota e a Nissan, tem como objetivo fornecer design de dispositivos por meio da compra da Altium, que oferece ferramentas digitais para engenheiros e projetistas que desenvolvem placas de circuito.

"Enquanto permanecermos como um fabricante tradicional de dispositivos, seremos apenas marginalizados", disse o presidente-executivo da Renesas, Hidetoshi Shibata, em uma coletiva de imprensa.

A Renesas ofereceu 68,50 dólares australianos por ação da Altium, 34% a mais do que o preço de fechamento da ação na quarta-feira, e disse que financiará a compra com dinheiro em caixa e empréstimos bancários.

A Altium tem sede nos Estados Unidos e está listada na Austrália. Ela registrou vendas de 263 milhões de dólares no ano encerrado em junho, com uma margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 36,5%.

"Isso vai nos ajudar a executar em um ritmo mais rápido", disse o presidente-executivo da Altium, Aram Mirkazemi, na coletiva de imprensa.

O acordo foi aprovado pelos conselhos administrativos das duas empresas, mas requer a aprovação dos acionistas da Altium, de um tribunal australiano e dos órgãos reguladores, disse a Renesas. A empresa japonesa espera que o negócio seja fechado no segundo semestre do ano.

O preço das ações da Renesas chegou a cair 4,9% após o anúncio, antes de reduzir as perdas e ser negociado em queda de cerca de 1,3%, a 2.568 ienes, na sessão da tarde. As ações da Altium, que neste ano haviam subido 9,4% até o último fechamento, saltaram 28% para 65,83 dólares australianos.

A Altium disse que seu conselho recomendou o acordo na ausência de uma oferta superior e sujeito à conclusão de um especialista independente de que era no melhor interesse de seus acionistas.