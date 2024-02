Reino Unido investe em influenciadores digitais estrangeiros para dissuadir imigração ilegal

Para lutar contra a imigração ilegal, o Reino Unido resolveu aplicar um método original: contratar influenciadores digitais nos países de origem dos imigrantes. O governo britânico prometeu reduzir drasticamente o número de chegadas de estrangeiros sem visto antes das eleições deste ano. Londres já aplica a estratégia com sucesso nas redes sociais da Albânia.

Emeline Vin, correspondente da RFI em Londres.

Os nomes de certos influenciadores muito conhecidos na Albânia como o rapper OMG Djoh, o tiktoker Fabio Dja e o comediante Roxi Djbrani estão entre os abordados pelo governo britânico. Eles têm, cada um, mais de 100.000 seguidores na rede social Tik Tok.

Os criadores de conteúdo serão encarregados de publicar vídeos para sensibilizar seus seguidores dos riscos da imigração ilegal, principalmente das travessias do Canal da Mancha, organizadas por redes de traficantes.

Os influenciadores também serão encarregados de transmitir mensagens do governo britânico, alertando que qualquer pessoa que chegar ao Reino Unido ilegalmente enfrentará consequências.

Estratégia do governo britânico

O governo britânico implementou diversas estratégias de dissuasão, como tentativas de transferir o sistema de asilo à Ruanda, dificultou a obtenção de alojamento, mas as campanhas de comunicação são menos conhecidas.

A iniciativa de recorrer a influenciadores digitais estrangeiros para baixar o número de imigrantes surpreende, mas se integra em uma estratégia mais geral. O governo de Rishi Sunak já investe em publicações nas redes sociais - principalmente na Albânia - para dissuadir os candidatos à imigração e em campanhas publicitárias e de prevenção.

O objetivo é utilizar os mesmos canais que usam as redes de traficantes. O governo, no entanto, alega que é motivado pela compaixão e a vontade de proteger os mais vulneráveis. O Ministério do Interior se orgulha de ter alcançado quase um milhão de usuários na Albânia. Ele não confirma nenhum dado, mas a imprensa britânica cita um investimento muito pequeno, de algumas dezenas de milhares de libras.

O caso albanês

O governo britânico conseguiu baixar as chegadas de albaneses clandestinos. Em 2022, as pessoas provenientes da Albânia representavam o maior contingente de demandantes de asilo, mas em um ano, o número caiu 90%.

As campanhas de comunicação ajudaram, mas foi sobretudo um acordo visando facilitar as expulsões que mudou o quadro. O governo britânico acredita então, que o investimento na Albânia trará resultados positivos, o que pode ser útil em um ano eleitoral que deve ser complicado para os conservadores.