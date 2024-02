Receita do Grupo TIM avança 3,1% em 2023

MILÃO, 15 FEV (ANSA) - O grupo italiano TIM encerrou 2023 com alta de 3,1% na receita, que chegou a 16,3 bilhões de euros (R$ 87,2 bilhões), de acordo com resultados preliminares aprovados pelo conselho de administração na quarta-feira (14).

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) apresentou expansão de 5,7%, para 6,4 bilhões de euros (R$ 34,3 bilhões). Considerando apenas o último trimestre do ano, o faturamento avançou 1,9%, para 4,3 bilhões de euros (R$ 23 bilhões), em relação a igual período de 2022.

Nesse período, a receita com serviços subiu 3%, para 4 bilhões (R$ 21,4 bilhões), com alta de 8,2% no Brasil e de 1,2% no mercado doméstico, que voltou a apresentar expansão depois de 22 trimestres de queda.

"Continua a tendência positiva, com resultados em linha com todos os objetivos pelo segundo ano consecutivo", disse o Grupo TIM, acrescentando que o plano de desmembrar o braço de rede fixa da parte de serviços móveis "segue alinhado com os prazos".

O primeiro está perto de ser vendido para a gestora de recursos americana KKR, em um negócio avaliado em mais de 20 bilhões de euros (R$ 108 bilhões) e com a participação do governo italiano com uma fatia de 15% a 20% na empresa resultante da operação. (ANSA).

