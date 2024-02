Priorizar a IA no trabalho do governo é extremamente necessário, defende diretor de Pesquisa da IBM

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Dario Gil, vice-presidente sênior e diretor de Pesquisa da IBM, destacou o papel crucial de priorizar a inteligência artificial (IA) no trabalho do governo durante a recém-concluída Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês). Ele enfatizou a importância da cúpula como uma plataforma para abordar os desafios tecnológicos mais urgentes do mundo.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante a WGS, Gil identificou a IA como um dos elementos mais transformadores que impactam o trabalho do governo. Ele delineou três dimensões principais em que a IA capacita os governos: em primeiro lugar, há amplas oportunidades de usar a tecnologia e fazer com que o governo trabalhe melhor, fornecendo serviços à comunidade. Em segundo lugar, os governos podem aproveitar a IA para fomentar a educação e apoiar a pesquisa nesse campo fundamental. Em terceiro lugar, promover a governança e a inovação, observando que, por meio dessas três dimensões, priorizar a inteligência artificial no trabalho governamental é extremamente necessário.