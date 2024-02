Suspeitos de roubar casa do deputado Zeca Dirceu no Paraná são presos

Do UOL, em São Paulo

Os suspeitos de invadir e assaltar a casa do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) foram presos no Paraná.

O que aconteceu

Motivação política foi descartada. Os suspeitos estavam interessados exclusivamente nos bens materiais da casa, segundo disse o delegado Leonardo Queirós, da Polícia Civil.

Um dos homens confessou participação no roubo, segundo a polícia. O outro teria dito que ajudou o amigo a fugir. Um terceiro suspeito está foragido. Os detalhes foram divulgadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15).

Assaltantes levaram joias, um celular e 100 dólares (quase R$ 500). Os suspeitos ficaram cerca de duas horas na residência, segundo a polícia.

A mãe do deputado, Clara Becker, de 83 anos, foi amarrada e agredida. Os suspeitos chagaram a jogar um líquido inflamável na idosa e afirmaram que se ela não mostrasse onde estaria um suposto cofre iriam atear fogo contra ela.

Tudo indica que não há qualquer questão política. E isso foi bem levantado. Eles realmente só queriam valores. Acreditaram que por se tratar de uma senhora que seria mãe de um deputado federal, e possui algum envolvimento na região, político, acreditaram fielmente que ali haveria dinheiro ou um cofre. E a todo momento procuravam esse cofre e esse dinheiro. Então, tudo indica que foi apenas essa a motivação do crime

Delegado Leonardo Queirós

O crime

O deputado relatou que sua casa foi invadida por ladrões na madrugada de segunda-feira (12). A residência fica em Cruzeiro do Oeste (PR).

Os suspeitos "foram agressivos" com a mãe dele, Clara Becker, de 83 anos, segundo o parlamentar. A idosa mora com o filho.

"Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem", afirmou Zeca Dirceu, em publicação nas redes sociais.