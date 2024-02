Preso, ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é reprovado na 2ª fase da OAB

O ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques não passou na segunda fase do exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), conforme os resultados preliminares divulgados hoje.

O que aconteceu

Silvinei não aparece entre aprovados na segunda etapa do exame. A OAB divulgou hoje a lista preliminar completa. Os candidatos ainda podem recorrer dos resultados.

Graduado em direito, o ex-diretor da PRF participou da prova, necessária para exercer a profissão de advogado. Ele precisou de autorização para deixar a cadeia no dia da prova e para receber os materiais de estudo. Em dezembro, a Justiça do Distrito Federal negou o pedido de Silvinei para ter acesso a canetas e marcadores de texto, proibidos aos encarcerados.

STF rejeitou novo pedido de liberdade de Silvinei na semana passada. A defesa dele argumentou que ele é intolerante a glúten, e precisa de cuidados especiais nas refeições.

Ex-diretor da PRF foi preso em agosto de 2023, em uma operação da PF que apura o uso da máquina pública para interferir nas eleições de 2022.

Investigações apontam que integrantes da PRF agiram para dificultar o trânsito de eleitores no dia do segundo turno, sobretudo no Nordeste —onde o então candidato Lula (PT) obteve a maioria dos votos no primeiro turno.