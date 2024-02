Fuga inédita no Brasil: como é o presídio de segurança máxima de Mossoró

Dois detentos fugiram do presídio federal de Mossoró (RN). Essa é a primeira fuga de internos de uma penitenciária de segurança máxima no país.

Como é o presídio federal de Mossoró?

Presídio foi inaugurado em julho de 2009. A unidade de segurança máxima tem capacidade para abrigar 208 internos em uma área de 13 mil metros quadrados.

Inspiração em modelo dos EUA. O presídio é uma reprodução das unidades de segurança máxima norte-americanas conhecidas como "Supermax", segundo o jornal O Globo.

É um dos cinco presídios federais do Brasil. Além de Mossoró (RN), o país também conta com unidades em Brasília (DF), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR).

As cadeias do SPF (Sistema Penitenciário Federal) possuem um projeto arquitetônico parecido. De acordo com a CNN, as celas da penitenciária de Mossoró são individuais e têm 6 metros quadrados. Os espaços contam com cama, escrivaninha, banco e prateleiras em alvenaria, além de banheiro com sanitário, pia e chuveiro.

Os internos têm direito a banho de sol de duas horas e passam as outras 22 horas do dia dentro das celas. Também segundo o canal de televisão, os presos têm direito a seis refeições por dia, e o enxoval de cada um é composto por duas camisetas manga curta e longa, calça, agasalho, tênis, sapato, lençol, toalha, travesseiro e meias. Já no kit de higiene, são oferecidos sabonete, desodorante, escova, creme dental, papel higiênico e produtos de limpeza do ambiente.

Não é qualquer preso que ocupa uma vaga na penitenciária, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais. "Apenas presos de alta periculosidade são inseridos no rígido sistema federal; presos que desafiaram o Estado e insistem em causar abalo social com atos criminosos", diz o órgão.

Em 2018, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) avaliou a penitenciária como "Excelente". Pouco depois, quando o presídio completou dez anos de funcionamento, o site do Governo Federal disse que a instituição "firmou-se como referência na custódia dos presos e em todo aspecto da execução penal."

Local abriga o traficante Luiz Fernando da Costa, 56, conhecido como Fernandinho Beira-Mar. Apontado como um dos líderes da facção criminosa carioca Comando Vermelho, ele passou pela Penitenciária Federal de Mossoró e retornou ao Presídio Federal de Campo Grande (MS) em 2019. Ele voltou ao presídio de Mossoró em janeiro.