Presidente dos Emirados Árabes Unidos oferece condolências pela morte de Suleiman Al Shehhi, das Forças Armadas, em atentado terrorista na Somália

RAS AL KHAIMAH, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, manifestou condolências pela morte do cabo Suleiman Saeed Al Shehhi, membro das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. Al Shehhi morreu após um ato terrorista na República Federal da Somália, juntamente com vários de seus companheiros, enquanto treinava as Forças Armadas da Somália.

O líder dos Emirados expressou os sentimentos durante visita ao majlis de condolências em Ras Al Khaimah. Manifestou ainda solidariedade à família de Al Shehhi.

Durante a visita ao majlis de condolências, Mohamed bin Zayed foi acompanhada pelos xeiques Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais da Corte Presidencial.