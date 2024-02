Presidente dos Emirados Árabes Unidos oferece condolências pela morte de integrante das Forças Armadas na Somália

AL AIN, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, expressou condolências pela morte do primeiro suboficial Mohamed Saeed Al Shamsi, membro das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, que perdeu a vida após um ato terrorista na República Federal da Somália, juntamente com vários de seus companheiros, enquanto treinava as Forças Armadas da Somália.

O líder manifestou os desejos durante visita ao majlis de condolências em Al Ain, quando expressou solidariedade à família de Al Shamsi. Durante a visita ao local, o presidente emirático foi acompanhada pelo xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan e o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para assuntos especiais da Corte Presidencial.