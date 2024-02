Presidente do Equador ratifica acordos de cooperação militar com EUA

O presidente do Equador, Daniel Noboa, ratificou nesta quinta-feira dois acordos de cooperação militar com os Estados Unidos, incluindo um para operações navais conjuntas, em meio a uma ofensiva de segurança contra gangues criminosas no país andino.

No início deste ano, Noboa lançou a operação contra grupos criminosos, que ele designou como terroristas, e disse que aceitará toda a ajuda que a comunidade internacional puder oferecer para combater o crime organizado no país.

Embora os acordos tenham sido assinados pelo antecessor de Noboa, Guillermo Lasso, no ano passado, o presidente os ratificou por decreto, após uma decisão favorável do tribunal constitucional do Equador.

Um dos acordos permitirá que o Equador realize operações conjuntas com os Estados Unidos para combater atividades ilegais como tráfico de drogas, tráfico de armas, pessoas e pesca ilegal.

O governo não publicou o conteúdo dos acordos ratificados.

Altos funcionários dos EUA visitaram o Equador nas últimas semanas para discutir a cooperação em segurança.