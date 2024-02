Presidente da Ucrânia visitará França e Alemanha

KIEV, 15 FEV (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitará na próxima sexta-feira (16) as cidades de Berlim, na Alemanha, e Paris, na França.

De acordo com o Palácio do Eliseu, a ida do mandatário ucraniano para a capital francesa será uma oportunidade para que seu homólogo, Emmanuel Macron, reafirme o desejo de continuar fornecendo "apoio inabalável" à Kiev.

Desde o início da invasão russa, que está próxima de completar três anos, Zelensky visitará Paris pela terceira vez.

"Será uma oportunidade para os dois líderes continuarem e aprofundar o seu diálogo de confiança. Terão, em particular, a oportunidade de discutir a situação na frente de batalha, as necessidades militares, económicas e humanitárias da Ucrânia, bem como as negociações de adesão do país à União Europeia, à qual a França presta todo o seu apoio", explicou o governo francês.

Enquanto isso, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que está disposto em sediar as negociações de paz entre Moscou e Kiev.

A Unesco, por sua vez, publicou um estudo indicando que os danos da guerra ao setor do turismo e ao patrimônio cultural da Ucrânia são estimados em cerca de US$ 3,5 bilhões. Para ser totalmente recuperado em uma década, será necessário por volta de US$ 9 bilhões. (ANSA).

