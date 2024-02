Premiê da Itália pede que Otan mostre unidade em apoio à Ucrânia

ROMA, 15 FEV (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu nesta quinta-feira (15) que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mostre unidade no apoio à Ucrânia.

As declarações foram dadas em conjunto com o premiê romeno, Marcel Ciolacu, em visita oficial a Roma para uma reunião de cúpula entre os dois países.

"Reforçamos nosso pleno apoio à Ucrânia. Da minha parte, confirmei a intenção de prosseguir na contribuição ativa à segurança dos nossos aliados orientais: estamos convencidos de que a Aliança atlântica deva continuar mostrando coesão, unidade, em linha com uma abordagem de 360 graus à segurança euroatlântica", disse Meloni.

"Um dos pilares da nossa parceria diz respeito à dimensão político-estratégica e à nossa segurança comum, tão importante diante da guerra no coração da Europa e nas fronteiras da Romênia. Nesse contexto, reforçamos nosso pleno apoio à Ucrânia", complementou a premiê. (ANSA).

