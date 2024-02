Porsche, Audi e Bentley são confiscados por peça feita com trabalho escravo

O Grupo Volkswagen teve recentemente um revés após milhares de modelos de Porsche, Bentley e Audi serem apreendidos por autoridades em portos dos Estados Unidos. A ação se deve ao fato de os veículos possuírem um componente chinês, feito em locais que supostamente violam leis de trabalho forçado.

O que aconteceu

De acordo com o Financial Times, a Volkswagen não sabia da procedência da peça, já que é de um fornecedor indireto.

A Lei Uigur de Prevenção do Trabalho Forçado, feita em 2021, diz que a importação de produtos fabricados na região chinesa de Xinjiang, entre outras áreas, está proibida para os Estados Unidos.

Desta forma, espera-se que a entrega dos veículos seja adiada até março. Os modelos são aproximadamente mil Porsches, centenas de Bentleys e milhares de Audis.

A Volkswagen comunicou aos proprietários dos veículos que o componente é uma "pequena peça eletrônica que faz parte de uma unidade de controle maior, que será substituída".

A marca ainda disse: "assim que recebemos informações sobre alegações relativas a um de nossos subfornecedores, investigamos o assunto. Vamos esclarecer os fatos e depois tomar as medidas cabíveis. Isso também pode incluir o término de um relacionamento com fornecedor se nossas investigações confirmarem violações graves."

A substituição das peças já foi iniciada.

